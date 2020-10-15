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Öğrencilerden sokak hayvanlarına mama desteği

Özel Radikal Bornova Kampüsünün öğrencileri, “Askıda Mama Var” projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.


Özel Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan iki okul ve 12 özel eğitim kurumunda, öğrencilerin hızla öğrenmesi amacıyla kurulan Depar Eğitim Sistemi (DES) başarıyla yürütülüyor.


Bu kapsamda Özel Radikal Okulları Bornova Kampüsünün öğrencileri de, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı. “Askıda Mama Var” projesi kapsamında öğrenciler, okula mamalar getirerek hayvanlara destek oldu. Getirilen bu mamalarda, daha sonra görevliler vasıtasıyla sokak hayvanlarına dağıtıldı.

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