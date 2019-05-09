Öğrencilerden sürücülere bilgilendirme broşürü

İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganına dikkat çekmek amacıyla Trafik Haftası kapsamında, İzmir'in Bergama ilçesinde etkinlikler düzenlendi.

Bergama'da Mert Öztüre İlkokulu ve Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği iş birliğince Trafik Haftası kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, trafik polisleri trafiği durdurdu. Öğrenciler, polis ve öğretmenleri kontrolünde sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıttı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganına dikkat çeken öğrenciler, ellerindeki pankartlarla sürücüleri uyardı ve yayanın öncelik hakkı olduğunu vurguladı.

Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği Müdür Yardımcısı Murat Kabasakal, trafikte tüm önlemlerin alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Kara yollarındaki ölümlü ve yaralanmalı kazalarının asgari düzeye indirilmesi ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda trafik polisleri, öğretmenlere kitap hediye etti.