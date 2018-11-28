Öğrencilerden yağmurda kalan köpeğe şefkat şemsiyesi

İzmir'de sağanak yağmura yakalanan bir köpeği öğrenciler okula sokmayı başaramayınca, yağmur altında kalan köpeğin ıslanmaması için öğrencinin kendi şemsiyesini bırakıp gitmeleriyle şefkat dolu görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege'nin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış uyarısının ardından başlayan sağanak yağmura yakalanan sokak hayvanları zor anlar yaşadı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin (İKÇÜ) Çiğli yerleşkesindeki hayvanlar da öğrencilerin şefkati sayesine ıslanmaktan kurtuldu. Yağmur altında kalan bir köpeği şemsiyeyle koruma altına alan bir öğrencinin şefkatli davranışı takdirle karşılandı.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerini yaptıkları Medya Merkezi'nde ders arası veren öğrenciler, bir köpeğin yağmur altında ıslandığını gördü. Yağmurun şiddetini giderek artırması üzerine içeriye almak istedikleri köpek girmek istemedi. Israrlara rağmen içeri girmeyen, ancak duvarın dibinde kısmen yağmurdan korunmaya çalışan köpeğin yeterince ıslanmaktan kurtulamadığını fark eden öğrencilerden biri, şemsiyesini üzerinde bir süre tuttu. Derse girmesi gereken öğrenci, sonunda şemsiyesini köpeğin üzerine bırakıp derse girdi. O an ise iletişim öğrencilerinden biri tarafından fotoğraf karesine yansıdı.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi, “Öğrencilerin davranışı takdire değer, erdemli bir davranış. Medyada 30 yıl görev yaptıktan sonra bilgi ve birimimi gençlerle paylaşıyorum. Gazetecilikte, ‘önce insan' söz kalıbı, aslında insani değerleri öne çıkarma tutumunu teklif eder gazeteciye. Geleceğin gazeteci adayları olarak öğrencilerin bir canlıyı koruma önceliğini takdirle karşılıyorum. Dersimizde magazin gazeteciliği ve haber konularını işliyorduk. Fotoğrafı öğrencilerle paylaşıp bir haber yazmalarını istedim. Küçük çaplı bir uygulama imkanı da veren bu davranışın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum” dedi.