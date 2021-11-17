Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler

Öğrenciler, projelerini, anlaşma yaptıkları çeşitli sektörlerden firmaların danışmanlığında ve ders yürütücüleri ile birebir çalışarak gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, geçtiğimiz dönem Öğretim Elemanı Ece Güçer ve Öğretim Görevlisi Sevi Merter yürütücülüğündeki Diploma Projesi Tasarım Stüdyosu dersinde birbirinden farklı tasarımlara imza attı. Öğrencilerin dönem boyunca çalışıp geliştirdikleri projelerden oluşan seçki hem kampüste sanal sergide olarak hem de çevrim içi ortamda görücüye çıktı. Ders yürütücüleri Güçer ve Merter, dersin amacının öğrencilerin mezuniyet sonrasına hazırlanması için her yıl belirlenen firmalarla profesyonel AR-GE ve tasarım sürecini deneyimlediği bir tasarım projesini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Öğrenciler, çocuklardan yetişkinlere, sahil güvenlik için otonom devriye teknesinden denizlerde kullanılacak insansız kurtarma aracına kadar her kesime her probleme çözüm arayan projeler geliştirdi.

Ders kapsamında çeşitli firmaların danışmanlığında gerçekleştirilen projelerden bazıları şöyle:

Halaskar projesiyle Sezin Hasgüler, denizde arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özelleşmiş vtol tipi insansız hava aracı tasarladı. Araç, açık denizlerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 9 farklı tipte sahil güvenlik botu üzerinden veya acil durumlarda karadan kaldırılarak kazazedelerin yerini termal ya da gündüz görüşlü kamera sayesinde tespit edip olay alanından profesyonel ekiplere anlık bilgi akışı sağlamak üzerine planlandı.

Yogee isimli projesiyle Aleyna Kasım da, 7-11 yaş arasındaki çocuklar için pandemi döneminde sorumluluklarının yerine getirilmesinde zorluklar, okulda geçirilen zamanın evde geçirilmesi, fiziksel aktivite azlığı problemleri nedeniyle elektronik yoga ve meditasyon eğitmeni tasarladı.

Amfibiyen Karavan isimli projesiyle de Kubilay Can, karavan ve tekne deneyimlerini tek bir araçla sağlayıp sürdürülebilirliğe katkı sağlayan amfibiyen bir araç tasarlandı. Pandemi sebebiyle yükselişte olan pazar için tasarlanan tek bir araçla her iki kesimden müşteri kitlesine hitap etmek amaçlandı. Bir taşıt tarafından çekilebilen araçta, rahat kullanım ve fiziki güç kullanımı azaltmak hedeflendi.