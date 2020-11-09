Öğrencilere destek “Dijital Dershane”

İzmir meydana gelen depreminin ardından eğitim ve öğretime ara verilmesi üzerine öğrenciler, ders açıklarını Buca Belediyesi'nin başlattığı "Dijital Dershane" platformuyla kapatıyor. Geçtiğimiz ay devreye sokulan dershaneye 2 bin 32 öğrenci kayıt yaptırırken, öğrenciler, zorlu süreci eğitimlerine ara vermeden devam etme imkanına kavuştu.

Buca Belediyesi, İzmir depreminin ardından kent genelinde 16 Kasım'a kadar durdurulan yüz yüze eğitim sürecinde Dijital Dershane'yle öğrencilere kesintisiz eğitim imkanı sundu. 5'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar bir eğitim kurumunun sunmuş olduğu tüm dersleri ücretsiz olarak izleme imkanı sunan Dijital Dershane, eğitimlerine evlerinde devam etmek zorunda kalan gençlerin en büyük destekçisi oldu.

2 bin 32 öğrenci derslerine başladı

İlkokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra açık öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim desteği sağlayan platforma, kullanıma açıldığı günden bugüne bin 2 bin 32 öğrenci kayıt olarak ders başı yaptı. “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresi üzerinden; bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından dilediği zaman dilediği yerde takip etme sunan Dijital Dershane'ye en yüksek katılım, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan

öğrencilerden oldu.

Öğrenciler platform sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak, uzman eğitmenler tarafından kayda alınan 4K çözünürlükteki videoları izleyerek kaçırdıkları, tekrar etmek istedikleri dersleri pekiştirebiliyor. Ders videoları öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği özelliklerden birisi olurken, Dijital Dershane günde ortalama 2 bin 517 dakika video yayını yapıyor. Öğrenciler ayrıca, soru çözümü ve deneme sınavları sekmesinden sınavlara hazırlanırken, konular üzerinden tarama

yapma imkanı da buluyor. Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken

konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği arttırılıyor. Öğrenciler, Dijital Dershane bünyesindeki Dijital TV Platformu ile de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabiliyor. Öğrencilerin sınav stresini yenmesinin yanında diyetisyen desteği de sağlayan dershanede, öğrencinin sağlığını ve beslenmesini düzene sokmak yönünde öneriler

sunuluyor. Velilerin de eğitim endişelerini de en aza indiren sistem, veli takip sistemi ile ebeveynlere öğrencilerinin izlediği dersleri, soru çözümlerindeki başarılarını ve diğer istatistiki bilgileri sağlıyor. Platformda yer alan 7/24 canlı destek sistemi ile öğrenci ve velilerin yaşadığı sorunlar anında çözüme kavuşturuluyor.