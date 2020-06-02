Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Menderes Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına girecek çocuklar unutulmadı. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin adet soru bankası test kitabı çocuklara dağıtıldı.

"Çocuklarımızın yanındayız"

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Gülen yüzler için çalışıyoruz. Okumuş, geleceğe güvenle bakan nesiller yetişmesi için tüm çabamız. Korona virüs nedeniyle okullarından uzak kalan ve kısa süre sonra gerçekleşecek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın bu süreçte yanlarında oluyoruz. Eğitimlerine katkıda bulunmak adına 2 bin adet soru bankası test kitaplarını çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızdan ise tek bir isteğimiz var, keyifle bir tatil geçirmeleri ve tatil sürecinde eğitimlerine de devam etmeleri. Tüm evlatlarımıza girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Derman belediyeciliğimiz ile herkesin, her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.