Öğrencilere, “Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizin telafisi için kullanın” önerisi

Aynı zamanda güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizin telafisi için kullanabileceğimizi fark etmektir” dedi.

Herkesin güçlü ve zayıf yönleri olduğunu dile getiren Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, öğrencilerin güçlü yanlarını daha üst seviyeye çıkarmak için bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Radikal Eğitim Kurumları bünyesindeki okullar ve kurslarda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak adına düzenlenen seminerler büyük ilgiyle karşılandığını söyleyen Çiftçi, “Fiziksel özellikler, yetenekler, düşünceler, ilgiler, hassasiyetler bizi birbirimizden ayıran ve bizi özel kılan durumlardır. Bu özelliklerimizin güçlü ve zayıf yanlarımızın belirmesinde büyük önemi vardır. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ilgilerimiz dikkatimizi bir şeyin üzerine toplamamızı sağlar. Öğrencilerimizin kendi güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmaları meslek seçiminde, okullarında aldıkları görevlerde, insanlarla iletişimlerinde, hayata bakış açılarında etkili olur” dedi.

Öğrencilerin, kendilerini güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte bir bütün olarak görmelerinin önemini vurgulayan Çiftçi, “Zayıf yönlerimizi öğrenmemizin tek sebebinin bunlardan kurtulmak ya da bu özelliklerimizi görmezden gelmek değil. Aynı zamanda güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizin telafisi için kullanabileceğimizi fark etmektir. Her zaman bazı konularda çok iyi olmayabiliriz. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” vurgusunu yaptı.

Öğrencilere, kendilerini ne kadar iyi tanırlarsa akademik ve sosyal hayatta başarılı olmak için doğru kararlar alma güçlerinin de o oranda artacağını ifade eden Çiftçi, “Güçlü yönlerimizin farkında olmak zayıf yönlerimizin geliştirilmesi kadar büyük bir önem taşır. Başarılı olmak için zayıf yönlerimizi güçlendirmekle kalmayıp güçlü yanlarımızı da en etkin şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi.