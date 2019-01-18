Öğrencilere karne hediyesi Aliağa Belediyesi'nden

İzmir'de Aliağa Belediyesi, 2018-2019 eğitim yılının birinci kanaat dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrencilere, "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabını hediye etti.

Aliağa Belediyesi, okulların kapanmasıyla yarıyıl tatiline giren öğrencileri unutmadı. Belediye ekipleri, karne heyecanı yaşayan öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kendilerine Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan ve "Aliağa Kent Kitaplığı" çocuk serisinin ilk kitabı olan "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabını hediye etti. Aliağa'daki tüm ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerine dağıtım gerçekleştirildi. Okul müdürlükleri vasıtasıyla da toplam 3 bin kitap öğrencilere ulaştırıldı.

Öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli geçirmelerini istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, "Sömestir süresince tüm öğrencilerimizin bol bol dinlenmelerini, okul dışı kitap okumalarını ve iyi vakit geçirmelerini diliyorum. İkinci kanaat döneminde kendilerini zorlu bir eğitim temposu bekliyor olacak. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları ile yaklaşık bir yıllık araştırmalar sonucunda Aliağa'nın geçmişteki sokak oyunları kayıt altına alınarak kitaplaştırıldı. Bu kitap da Aliağa Kent Kitaplığı'nın çocuk serisine ait ilk kitabı oldu. Önceki haftalarda kitabımızın dağıtımını özel anaokullarına yapmıştık. Kitabımızı dağıttıktan sonra çocuklarımızın kitap içerisinde anlatılan oyunları oynamaya çalışması bizleri son derece memnun etti; çünkü istediğimiz tam da buydu" dedi.

Aliağa'nın unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını gelecek nesillere aktarmak gibi önemli misyonu üstlendiklerini ifade eden Karatekin, "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları kitabında; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi çocukluğumuza dair derin izler bırakan 32 sokak oyununu anlattık. Tamamen özgün bir tasarıma sahip olan kitap görsel anlatımlarla desteklenerek Aliağa'nın sokak oyunları bu kitap da yeniden hayat buldu" dedi.