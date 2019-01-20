Öğrencilere kitap, annelere bez torba

Miniklerin keyifle okuyacağı kitaplar, anneler alışverişte kullansın diye bu yıl bez torba içinde verildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta da eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan on binlerce öğrenci sömestr tatiline girdi. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Seyfi Gülmezoğlu İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Ziyaretinde yarıyıl tatiline giren öğrencileri kutlayan Pekdaş, onlardan tatili bol bol kitap okuyup, eğlenerek ve dinlenerek geçireceklerini istedi.

Dereceye giren öğrencilere ödül

Seyfi Gülmezoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Şerafettin Bilir ve öğretmen tarafından karşılanan Başkan Pekdaş, törende okul genelinde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini sundu. Turnuvayı kazananları kutlayan Pekdaş, Konak Belediyesi olarak her yıl düzenledikleri İsmet İnönü Satranç Turnuvası hakkında da bilgi verdi. Pekdaş, “İsmet İnönü iyi bir devlet adamı olmanın yanı sıra iyi bir stratejistti. Biz de çocuklarımızın iyi birer stratejist, iyi devlet adamı, iyi yönetici, başarılı insanlar olmalarını istiyoruz. Bu nedenle onların çocuk yaşta satranç oynamalarını, kitap okumalarını istiyoruz. Tatilde de bol bol okuyun, oyun oynayın, satrancı geliştirin. Bu ülkenin size çok ihtiyacı olduğunu unutmayın. Büyük Atatürk'ün dediği gibi ‘yeni nesil sizlerin eseri olacak'. Geleceğimiz, güvencemiz sizsiniz, sizi çok seviyoruz” diye konuştu.

Kitaplar bez torbalarda verildi

Başkan Pekdaş'ın okul ziyaretinde Konak Belediyesinin naylon torbaya karşı başlattığı bez torba kampanyası kapsamında bez torba dağıtımı da yapıldı. Yeni yılda uygulamaya giren yasa kapsamında alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerin paralı olması özellikle market alışverişlerinde bez torba büyük ihtiyaç haline gelmişti. Birkaç yıl önce belediye olarak çevrenin korunmasına yönelik bez çanta kullanımına öncülük etiklerini hatırlatan Pekdaş, öğrencilere bu yarıyıl tatilinde armağan edecekleri kitapları bez torba içinde verme kararı aldıklarını söyledi. Pekdaş, “Naylon poşet doğanın katline neden oluyor. Biz ‘doğamızı ve çevremizi koruduğumuz ölçüde sağlıklı beslenir ve sağlıklı yaşamımız olur' diyerek iki yıl önce başlattığımız bu kampanyanın hükümet tarafından bütün ülke çapında bir kampanya haline getirilmesinden onur duyuyoruz. Çevremizi korumamız için hepimizin duyarlı olması gerekir” diye konuştu. İlk kez karne alma mutluluğunu yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Pekdaş, yarıyıl tatilinde okumaları için içinde hikaye kitapları bulunan Konak Belediyesi logolu bez çantalardan hediye etti.

Yarıyıl şenliği yine dopdolu

Öte yandan Konak Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrencileri bu yıl da unutmadı. Karne sevinci yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri için birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı dopdolu bir şenlik programı hazırlandı. 22 Ocak Salı günü başlayacak olan şenlik 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Eşrefpaşa ve Güzelyalı Kültür Merkezleri ile Gültepe Semt Merkezinde gerçekleştirilecek şenlikte illüzyon ve köpük balon gösterilerin yanı sıra Şubadap Müzik Grubu Konaklı miniklerle birlikte olacak.