Öğrencilere yarıyıl kampı heyecanı

Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısında, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İmam Hatip ortaokulları öğrencilerine Manisa Kırkağaç Şehzadeler Gençlik Spor Kampında yarıyıl kampı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları kampları kapsamında, Kur'an'a Hizmet Derneği yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Şehzadeler Gençlik Doğa Kampında da yaklaşık 100 öğrenciyi ağırladı.

İzmir'in merkez ilçesi Konak'taki Tepecik, Kuruçay, Gültepe bölgelerinden; Şehit Bülent Aydın İbo, Şehit Halit Zilini Çelik İbo, Barbaros Hayrettin İbo ve Ziya Gökalp İbo öğrencilerinin katıldığı kamp programına dernek başkanı Bünyamin Ertekin önderliğinde geniş bir öğretici kadrosu katıldı.

Kamp programında gençler, eğitici yönü ön planda tutulan faaliyetlerden, voleybol, basketbol, okçuluk, halkoyunları, el sanatları, müzik, yüzme, paintball, futbol, ip parkuru, masatenisi, sokak oyunları, kaya tırmanma, aktiviteler, geziler ve manevi eğitim ile dolu dolu bir hafta geçirdi. Ayrıca öğrenciler düzenlenen turlar ile Manisa merkez, Şehzadeler, Akhisar ve Soma ilçelerinin tarihini ve kültürel değerlerini tanıma ve görme fırsatını buldu.