Öğrencilere ‘YKS' tavsiyeleri

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) uzman klinik psikoloğu Gizem Simge Kısa, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sınav esnasında terleme, titreme, kalp atışlarında hızlanma ya da karın ağrısı belirtilerinin yaşanması halinde kaygının aşırı derecede arttığının anlaşılacağını belirten Kısa, bu tür durumlarda yapılabilecekleri aktardı.

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçiren milyonlarca öğrenci, YKS için geri sayıma geçti. Adaylar, kariyer hedeflerine ulaşmak için önlerindeki son aşama olan YKS'de başarılı olmaya odaklanırken, İEÜ'nün uzman klinik psikoloğu Gizem Simge Kısa'dan öğrencilere dikkat çekici uyarılar geldi. Sınav esnasında terleme, titreme, kalp atışlarında hızlanma ya da karın ağrısı belirtilerinin, kaygının aşırı derecede artmasına işaret olduğunu vurgulayan Kısa, "Böyle bir durum olduğunda arkanıza yaslanın, dik bir şekilde oturun. Elinizi karnınızın üstüne koyarak derin nefes alın, 3-4 saniye tuttuktan sonra da yavaşça bırakın. Nefes aldığınızda karnınız şişiyor, nefesi bıraktığınızda karnınız içeri doğru hareket ediyorsa, doğru egzersizi yapıyorsunuz demektir. Bunu birkaç kez tekrar edin, sınavda başarılı olabileceğinizi kendinize hatırlatarak olumlu düşünmeye odaklanın” dedi.

“Korku ya da endişe olarak görmeyin”

Sınav öncesi biraz heyecanın normal olduğunu ancak bu durumun zarar verici bir boyuta ulaşmaması gerektiğini söyleyen Kısa, “Sınava çok az bir süre kaldı, adaylar şimdiye dek ellerinden gelen çabayı gösterdi. Şimdi, çalışmanın karşılığını alma ve öğrenciler için hedefe ulaşma zamanı. YKS, ilkokuldan itibaren üniversitede okuyacağı günün hayalini kuran bir öğrenci için hedefe ulaşmayı sağlayacak son sınav. YKS'yi bir korku ya da endişe olarak görmek yerine, yıllardır kurulan hayallerin kapısını açacak bir sınav olarak görebiliriz. Sınav öncesi asla olumsuz düşüncelere kapılmayın. Örneğin üniversiteye başladıktan sonra neler yapmak, günlerinizi nasıl geçirmek istediğinizi düşünün. YKS, gelecek için önemli bir aşama ancak asla telafisi olmayan bir sınav da değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın” diye konuştu.

“Kendinizi kimseyle kıyaslamayın”

Kısa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer içinizde sınavla ilgili herhangi bir konuda kaygınız varsa, bunu ailenizle ve yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. İçe kapanmayın; konuşmaktan, duygularınızı anlatmaktan çekinmeyin. Ancak sürekli sınavı düşünüyorsanız, bundan hemen vazgeçin. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sosyal yönden sizi mutlu eden etkinlikler yapmak, motivasyonunuzu olumlu etkileyecektir. Kendinize güvenin. YKS'de başarıya ulaşacak bilgi ve kapasiteye sahip olduğunuzu kendinize hatırlatın. Olumlu bakın, kendinizi de kimseyle kıyaslamayın. Uyku düzeninizi korumaya, geç yatmamaya dikkat edin. Günlük rutininizde önemli değişimler yapmamaya da özen gösterin.”