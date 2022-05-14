Öğrencilerin bu projesi ile sokak hayvanları susuz kalmayacak

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencileri Fatma Zehra Tüm ve Arda Ün, sokak hayvanları için kesintisiz su içme imkânı sağlayan bir proje tasarladı. Proje, We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı'nda bin geri dönüşüm ürün kategorisinde ilkokullar arasında İzmir 3.'sü oldu.

Gaziemir Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler Fatma Zehra Tüm ve Arda Ün tarafından geri dönüşüm malzemelerle hazırlanan proje fuarda üçüncü seçildi. Sokak hayvanlarının susuz kalmalarına engel olan projede birbirine bağlı iki bidonla bitmeyen su sistemi kuran Gaziemirli minik öğrenciler, fuarın gözbebeği oldu. 12-14 Mayıs tarihleri arasında İzmir Fuar alanında düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı'nda bin geri dönüşüm ürün kategorisinde ilkokullar arasında İzmir 3.'sü olan proje ile öğrenciler 2 bin TL ödül de kazandı.

“Hayvanlar bu proje sayesinde susuz kalmıyor”

Öğrencilerin başarılı projesi hakkında bilgi veren proje danışman öğretmeni Aysel Şenocak, “Evden kullanılmayan iki bidon, bir adet hortum ve rezervuar içindeki su dengesini sağlayan mekanizmamız var. Bir deponun daha yukarıda olması için de atık tahtaları kullandık. Vanayı açtığımızda hayvanların su içeceği alana su doluyor. Suyun içildiği ya da sıcak nedeniyle buharlaştığı zamanlarda mekanizma devreye girerek depo olarak kullanılan diğer bidondan suyu haznesine dolduruyor. Hayvanlar bu proje sayesinde susuz kalmıyor” şeklinde konuştu.