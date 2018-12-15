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Öğrencilerin Canan Tan sevgisi

Türkiye’nin ünlü yazarlarından Canan Tan öğrencilerle buluşurken, yazar söyleşi sonrası kitaplarını imzaladı.

Türkiye'nin ünlü yazarlarından Canan Tan öğrencilerle buluşurken, yazar söyleşi sonrası kitaplarını imzaladı.


Kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Canan Tan, İzmir'de minik öğrencilerle bir araya geldi. 500'den fazla öğrencinin katıldığı etkinlikte Tan, kendi hayatını anlattı. İki saat süren söyleşi soru-cevap şeklinde gerçekleşirken, hangi kitabının kendisinde büyük etki bıraktığından bahsetti.


Babasının eczacı olmasını istediğini; ama kendisinin içinde hep kitap yazma isteğinin olduğunu vurgulayan Canan Tan, ilk çıkarttığı ve Aziz Nesin Ödülüne layık görünen kitabı 'İster Mor İster Mavi' adlı kitabının kendinde yerinin çok farklı olduğunu belirtti. Gaziemir Dokuz Eylül Koleji'nde düzenlenen etkinlikte Canan Tan, ardından da öğrencilerin kitaplarını imzaladı. Tan, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Etkinlik sonunda konuşan Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin de, "Ülkemizin önde gelen yazarlarından Canan Tan'ı okulumuzda görmek çok büyük bir onur. Kendisine bu güzel söyleşiye katıldığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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