Öğrencilerin gözünden geleceğin Çiğli'si

sınıf öğrencilerinin 2019-2020 güz yarıyılı kentsel tasarım projeleri Çiğli Belediyesinde sergilendi. Birbirinden özgün eserlerin yer aldığı sergi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYTE Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Can Gündüz, Dr. Nursen Kaya Erol, İYTE öğrencileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.

Sergide yer alan projeler; Çiğli Ata Sanayi, Balatçık-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli kıyı bölgesi, Çiğli merkez ve çevresi, Egekent kavşağı ve çevresi, Kaklıç Havaalanı ve Köyiçi Mahallesi olmak üzere 7 farklı bölgeyi kapsıyor. Seçilen proje alanlarında ise ulaşım/erişim ve altyapı sorunları; kamusal mekan/sosyal ve kültürel tesis eksikliği; sağlıklaştırma/yenileme, kıyı düzenlemesi, aktif yeşil alanlar oluşturulması ve bölgesel geliştirme konu başlıkları ele alındı.

Öğrencilerin hazırladığı maket ve 3D görsellerden oluşan sergiyi gezen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Çiğli'nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını temel alarak birbirinden yenilikçi kentsel tasarım projeleri ürettiler. Projeler Çiğli'nin geleceği çok önemli. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak; ancak bunu yaparken yaşamın kalitesini arttırmak için vatandaşımızın sağlıklı ve yenilenmiş kentsel çevrelerde yaşamasını istiyoruz. Öğrencilerimizin meydandan kıyıya, kamu arazilerinden havaalanına çeşitli mahallelerimize kadar çok sayıda alanda, sorunları ve olanakları temel alarak özgün fikir projeleri ürettiklerini gördük. Bu projeler elbette doğrudan uygulanmaya konmayacak; ancak geleceğe dönük nasıl bir Çiğli hayal ettiğimiz noktasında bizlere esin kaynağı oluşturacak. Çiğli'de yaşamın kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve yenilenmiş çevreler oluşturmak için çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunları yaşama geçirmek için gerektiğinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ivedilikle adım atacağımızı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çalışacağımızı yinelemek istiyorum” diye konuştu.