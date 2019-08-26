Öğrenciyken İspanya'da staj, Yunanistan'da iş fırsatı buldu

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı öğrencisi iken zorunlu stajını İspanya'nın gözde marinalarından Port Tarraco'da gerçekleştiren Ahmet Aydınlık, bir denizcilik fuarında aldığı iş teklifiyle henüz öğrenciyken Kalimnos, Mykonos, Santorini gibi popüler Yunan adalarında çalışma fırsatı elde etti.

Her öğrencinin mesleki kariyerine büyük yön veren stajını, yurt dışında gerçekleştirmek isteyip üniversite akademisyenlerinden destek alan Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı öğrencisi Ahmet Aydınlık, 2015 yılında Akdeniz'in en modern marinaları arasında gösterilen Port Tarraco'da stajını tamamladı. Mesleğe adım atmadan önce süper yatlar için bir üs olarak gösterilen marinada büyük bir deneyim elde eden Aydınlık, böylece ufkunun genişlediğini söyledi. Öğrenciyken marina ve yat sektöründen kişileri buluşturan fuarlara da katıldığını anlatan başarılı genç, "Denizcilik sektöründen farklı isimlerin bir araya geldiği bir fuarda Yunanistan'ın yat acente firması olan Kalymna Yachting Club'tan iş teklifi aldım. Yaz boyunca Kalimnos, Leros, Patmos adaları başta olmak üzere Avrupa'nın yoğun ilgisi olan Mykonos, Santorini gibi birçok adada çalışma fırsatım oldu. Temel gemicilik, güvenlik, marina işlemleri, büro yönetimi, pazarlama gibi konularda bilgi sahibi oldum. Bu fırsatlar hem insanın ufkunu geliştiriyor hem de geleceğini şekillendirmesinde yardımcı oluyor. Bu nedenle öğrencilerin böylesi fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini tavsiye ediyorum" dedi.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümüne geçip lisans eğitimine devam ettiğini belirten Aydınlık, “Lisans eğitimi alırken de Kalymna Yachting Club ile çalışmaya devam ediyorum. Farklı milletlerden birçok insanla tanıştım ve iyi deneyimler kazandım. Üniversitemin bana verdiği bilgi ve birikimin yanı sıra staj ve iş deneyimlerimle kendime güzel bir gelecek planladım” diye konuştu.