Öğretmenevi lokalini ‘kültür ve sanat merkezi' olarak tasarladılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali'nin bulunduğu tarihi yapıyı, kültür ve sanat merkezi olarak yeniden tasarladı. 22 öğrenciden oluşan ekibin yaklaşık bin 50 metrekarelik kapalı alanda yaptığı çalışmada, müze alanından sergi, atölye ve toplantı salonlarına kadar tüm detaylar düşünüldü. Öğrencilerin, tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesi üzerine yaptığı rölöve ölçümleri ve projeler, lokalin kullanım hakkını elinde bulunduran Konak'taki Hasan Sağlam Öğretmenevi'nin yetkililerine de iletildi.

İzmir Ekonomili gençler, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali'ni şehrin önemli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan, binlerce kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline getirmeyi amaçladı. İkinci sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, “Koruma Projesi” dersi kapsamında 4 ay çalıştı. Yaklaşık 125 yıllık tarihe sahip binada titizlikle çalışan gençler, birbirinden farklı projeler geliştirdi. Öğrenciler, tüm çalışmalarını İEÜ Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Yarkın Üstünes gözetiminde yaptı.

“Projelerimiz devam edecek”

Projeye ilişkin detaylar veren Öğr. Gör. Yarkın Üstünes, önümüzdeki dönemde de İzmir'deki nitelikli tarihi yapılar ve mekanlar üzerine çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Üstünes, “Belli bir kimliğe sahip, tarihe tanıklık eden nitelikli yapıların günümüz ihtiyaçları doğrultusunda, yeni fonksiyonlarla kullanılmasını sağlamak, kentimiz açısından oldukça önemli. Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu tür proje çalışmaları, öğrencilerimizin derslerde edindiği bilgileri direkt uygulama olanağı bulması açısından oldukça yararlı” dedi.

“Tüm ayrıntılar düşünüldü”

Üstünes, şöyle devam etti: “Proje sayesinde, İzmir'deki nitelikli yapıların nasıl değerlendirilebileceği konusunda, idari birimlerde ve bölge halkında bir farkındalık sağlamış oluyoruz. Bu amaçla 22 öğrencimiz, lokal olarak hizmet veren yapıya her hafta giderek çalışmalarını tamamladı. Tarihi yapıda kurgulanacak kültür-sanat merkezinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve her metrekarenin etkin olarak değerlendirilmesi için nasıl bir planlamaya ihtiyaç olduğu, gerek alan gezileri gerekse de stüdyo çalışmalarında ortaya çıkarıldı. Tüm detayları, en ince ayrıntısına kadar düşünerek, projeleri başarıyla tamamladık. Şehrimize değer katacak projelerin içinde yer almayı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”