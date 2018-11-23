Öğretmenler günü Aliağa'da kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aliağa ilçesindeki 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı. Program, daha sonrada Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti. Göreve yeni başlayan öğretmenler adına Mehmet Akif Öztürk konuşmasıyla devam eden etkinlikte, çeşitli etkinliklerde yapıldı.

Kutlama programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.