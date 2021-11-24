Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanının verildiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta etkinlilerle kutlandı. Aliağa ilçesinde de, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Koyuncu'nun Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Öğretmenler Günü etkinlikleri, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki program, göreve yeni başlayan öğretmenler adına Maşallah Çalımlı'nın ve emekli öğretmenler adına Salih Arıkoğlu'nun konuşması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Atatürk Ortaokulu Müdürü Habib Bilgiç yaptı. Programda, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da bir konuşma yaparak, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ‘Öğretmenler Günü Mesajı' okundu. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin ‘Meslek Yemin Töreni' sonrasında, yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere ‘Hizmet Şeref Belgesi' takdim edildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi. Öğrenciler tarafından sahnelenen Öğretmenler Günü oratoryosu ile zeybek gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programına ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Koyuncu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.