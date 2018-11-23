Öğretmenler Günü Foça'da törenlerle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, İzmir'in Foça'da ilçesinde törenlerle kutlandı.

Foça ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının program, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nun hazırladığı etkinlikle devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından; şiirler okundu, müzik dinletileri sahnelendi.

Kutlama programına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Öğretmenlik; meslekten ötedir, kutsaldır, yaşam biçimidir. Bir öğretmen 'işe gidiyorum' demez, 'okula gidiyorum' der. Öğretmenliğin ve öğretmenin yaşı, yeri yoktur" şeklinde ifadelerine yer verdi.