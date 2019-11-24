İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler Günü'nde en anlamlı ziyaret

İzmir’de Urla Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde huzurevindeki dört emekli öğretmeni ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

İzmir'de Urla Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde huzurevindeki dört emekli öğretmeni ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Urla Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencileri ve bir grup veli, öğretmenler Hasan Fehmi Güzel ve Elif Canan Türker rehberliğinde anlamlı bir Öğretmenler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Öğrenci, öğretmen ve veliler, huzurevinde yaşayan emekli sanat öğretmeni İsmail Hakkı Erkoyuncu, müzik öğretmeni Orhan Gökçe, resim öğretmeni Safiye Carkacı ve Almanca öğretmeni Ali Canip Çamlıtepe'nin ellerini öperek çiçek verdi.



Duygu dolu anlar yaşandı


Öğretmen Hasan Fehmi Güzel, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandırılması görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğu yaşıyoruz. Huzurevinde kalan değerli öğretmenlerimizin bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygılarımı sunarım" dedi.


Huzurevindeki emekli öğretmenlerin anılarını dinleyen öğrenciler ve orada bulunanlar duygulu anlar yaşadı. Ziyaret sırasında öğrenciler emekli öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren emekli öğretmenler, insanın doğumundan ölümüne kadar sürekli öğrenme içerisinde olduğunu belirterek, bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı bugünlerde bilgi toplumu olmanın en temel şartının eğitimli insan gücüne sahip olmak olduğunu ve ileriye doğru gitmenin, sadece eğitimle gerçekleşeceğini söyledi. Öğrenciler güzel duygularla huzurevinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.