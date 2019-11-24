Öğretmenler Günü'nde en anlamlı ziyaret

İzmir'de Urla Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde huzurevindeki dört emekli öğretmeni ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Urla Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencileri ve bir grup veli, öğretmenler Hasan Fehmi Güzel ve Elif Canan Türker rehberliğinde anlamlı bir Öğretmenler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Öğrenci, öğretmen ve veliler, huzurevinde yaşayan emekli sanat öğretmeni İsmail Hakkı Erkoyuncu, müzik öğretmeni Orhan Gökçe, resim öğretmeni Safiye Carkacı ve Almanca öğretmeni Ali Canip Çamlıtepe'nin ellerini öperek çiçek verdi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Öğretmen Hasan Fehmi Güzel, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandırılması görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğu yaşıyoruz. Huzurevinde kalan değerli öğretmenlerimizin bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygılarımı sunarım" dedi.

Huzurevindeki emekli öğretmenlerin anılarını dinleyen öğrenciler ve orada bulunanlar duygulu anlar yaşadı. Ziyaret sırasında öğrenciler emekli öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren emekli öğretmenler, insanın doğumundan ölümüne kadar sürekli öğrenme içerisinde olduğunu belirterek, bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı bugünlerde bilgi toplumu olmanın en temel şartının eğitimli insan gücüne sahip olmak olduğunu ve ileriye doğru gitmenin, sadece eğitimle gerçekleşeceğini söyledi. Öğrenciler güzel duygularla huzurevinden ayrıldı.