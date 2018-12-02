Öğretmenleri duygulandıran sürpriz

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında öğrenim gören öğrenciler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine anlamlı bir sürpriz hazırladı. Sabah okula geldiklerinde öğrencileri sınıfta göremeyince şaşkınlık yaşayan öğretmenler, spor salonuna yönlendirildiklerinde ise tüm öğrencilerini onları beklerken buldu. Öğrenciler önce şiir okudu, ardından “Olmazsan olmaz” şarkısını öğretmenlere uyarlayarak hep bir ağızdan okumaya başladı. Çiçek yağmuruna tutulan öğretmenler bu güzel sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemezken, bazı öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadı.

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Sen olmasan kim bu ülkeyi cehalete teslim etmeyip, cahillikle girdiği savaşı elinde tuttuğu tek bir kalemle yerle yeksan ederdi? Kim vatan, millet sevgisini toprağa kazır gibi kazırdı gönüllere? Haksızlığın karşısında dimdik durmayı, hedefimize yılmadan yürümeyi kim öğütlerdi? Sen olmasan diyorum, düşünüyorum ve sensiz olmaz öğretmenim diyorum” diye konuştu.

Öğretmenler yemekte buluştu

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları tarafından ayrıca Öğretmenler Günü için kutlama programı düzenlendi. Geceye İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, İTÜ Geliştirme Vakfı Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Belgin Altun, Okul Müdürleri Serkan Taşcıoğlu, Levent Özaytaç, öğretmenler ve İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında görev alan tüm kurum çalışanları katıldı. Bu özel gecede bir konuşma yapan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, “Tüm öğretilerin ve dinlerin tek bir ağızdan övdüğü, adına şiirler yazılan, sevilen ve bu kadar saygı duyulan bir meslek daha bilmiyorum. Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği tercih edip, büyük bir cesaretle yaşamınızı çocuklarımıza, gelecek nesillere adadığınız için sizleri gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Gece, Öğretmenler Günü pastasının kesilmesi ve müzik eşliğinde büyük bir coşkuyla devam etti.