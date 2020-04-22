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Öğretmenlerinden 23 Nisan klibi

İzmir Aliağalı öğretmenler, öğrencilerinden uzakta geçirdikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamera karşısına geçerek klip hazırladı.


İzmir'in Aliağa ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, çok sevdikleri öğrencilerin uzakta olmanın üzüntüsünü yaşayarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle video konferans sistemiyle 23 Nisan şarkısını seslendirdi. Değişik branşlardaki 12 öğretmenin aynı anda video konferans sisteminde seslendirdikleri ve okul idaresi tarafından hazırlanan 23 Nisan videosu, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük beğeni kazandı.

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