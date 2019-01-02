Öğretmenlik, tercih edilen mesleklerde alt sıralara kaydı

90'lı yılların gözde mesleklerinden olan öğretmenlik, son yıllarda tercih edilen meslek sıralamasında alt sıralara doğru düşmeye başladı. Yapılan anket sonuçlarına göre, YKS sınavında lisans puan barajını geçen binlerce aday öğretmenliği tercih etmedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ((YÖK) tarafından tercih sürecinde lisans puan barajını (180) geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerinin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilen anket, 27 Ekim- 5 Kasım tarihlerinde uygulandı. YÖK'ün yaptığı tercih anketi adayların meslek ve üniversite seçimi hakkında önemli sonuçlar ortaya koydu. YÖK'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre; söz konusu anket; e-posta adresi bulunan öğrencilere e-posta yoluyla, e-posta adresi sisteminde bulunmayan öğrencilere ise SMS yoluyla iletildi. 31 binden fazla aday bu anketi kimlik numaralarını kullanarak doldurdu.

İşte nedenler

YÖK'ün araştırmasında ‘Öğretmenlik Bölümü Tercihleri'nin de detaylı incelendiğini belirten Origin Akademi Kurucusu ve Eğitim Koçu Cüneyd Baştanoğlu, “Çalışmada tercih sürecinde lisans puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adaylarının, öğretmenlik bölümünü neden tercih etmedikleri ortaya konuyor. İlgili puan türlerinde adayların taban başarı sırası şartını (300 bin) sağladığı halde, öğretmenlik programlarını tercih etmeme nedenlerine etki eden en önemli faktör; öğretmenlik alanının adayların ilgisini çekmemesi olarak karşımıza çıkıyor. Adayların, öğretmenlik programlarını tercih etmeme nedenleri arasında ilk sırayı yüzde 48 ile “öğretmenlik alanının ilgimi çekmemesi”, ikinci sırayı yüzde 31 ile 'bu alandan mezun olduktan sonra iş bulma imkanının kısıtlı olması', üçüncü sırayı ise yüzde 8 ile 'öğrenim görmek istediğim üniversitenin öğretmenlik programına puanımın yetmemesi' faktörü yer alıyor. Ankette, 'Ailemin ve çevremin öğretmenlik öğrenimi görmemi istememesi' faktörü de yüzde 4 ile sıralamada yer alıyor” diye konuştu.

Rol model öğretmen

Öğrencilerin kendilerine rol model alabilecekleri bir öğretmen figürü ile karşılaşmamış olmalarının da mesleğe olan ilgilerini azalttığını belirten Baştanoğlu, şunları söyledi :

“Öğretmenlik mesleğinin öğrencilerin ilgisini çekmemesinin nedenlerinden biri de eğitim hayatları boyunca kendilerine rol model alabilecekleri bir öğretmen figürü ile karşılaşmamış olmalarıdır. Halbuki çocukların ailelerinden sonra ilk tanıştıkları kişiler hep öğretmenleri olmuştur. Küçücük yaşlarından itibaren tanıyıp, rol model alabilecekleri en muhtemel kişiler onlar iken öğrencilerin öğretmen olmayı tercih etmemelerinin nedenlerini sorgulamak gerekir. Geçmiş yıllardan farklı olarak günümüzde öğrenciler; hayat temposu ile yorulmuş, ortalama gelir düzeyinin çok az üzerinde aldıkları maaş ile mutlu olamayan, kendilerini geliştirmeye vakit bulamayan, müfredat ve sınav sisteminde yapılan sürekli değişimlerle motivasyonları zedelenen bir öğretmen kitlesi ile karşı karşıyalar. Böyle bir durumda öğretmenlik mesleğine özenmeleri de oldukça güçtür” diye konuştu.