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Okan Baydemir, Belediye Derincespor'la anlaştı

Karşıyaka’da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Okan Baydemir’in, TFF 3.

Karşıyaka'da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Okan Baydemir'in, TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor'la anlaştığı öğrenildi.


TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın ve Ferhat Katipoğlu gibi önemli isimleri katan yeşil-beyazlılarda, gözden çıkarılan oyuncularla da yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması istenilen Okan Baydemir'in, Belediye Derincespor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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