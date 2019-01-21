Okan Derici'nin dönüşü muhteşem oldu

612 gün sonra yeniden Altınordu'ya dönen Okan Derici, Balıkesirspor maçında 88. dakikada attığı şık frikik golüyle takımına hem galibiyeti getirdi hem de ikinci Altınordu dönemine golle başladı.

Devre arası transfer döneminde Altınordu ile sözleşme imzalayan Okan Derici, ikinci Altınordu serüvenine güzel bir başlangıç yaptı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Altınordu'nun Gazişehir'den kiraladığı Okan Derici, yarım sezon da olsa gösterdiği performansla taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ısrarla kadroya katılmasını istediği Okan için Altınordu ile Gazişehir bir türlü anlaşmaya varamazken, gecikmeli transfer bu yıl gerçekleşti. Derici, devre arasında İzmir ekibinin tek transferi olurken, ikinci yarının ilk maçında 71. dakikada oyuna dahil oldu. 612 gün aradan sonra yeniden Altınordu formasını sırtına geçiren deneyimli orta saha oyuncusu, 88. dakikada attığı şık frikik golüyle İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Yenilmez Altınordu

İkinci yarının ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçerek ikinci devreye galibiyetle başlayan Altınordu, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. 88. dakikada Okan Derici'nin şık golüyle galibiyete uzanan kırmızı-lacivertliler, play-off yarışında fire vermedi. Sezona istikrarsız bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanan İzmir temsilcisi, Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle ligde kaybetmeme serisini 12 maça çıkardı. Son olarak 21 Eylül 2019 tarihinde sahasında Adana Demirspor'a tek golle boyun eğen kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ligde oynadığı maçlarda sahadan puansız ayrılmadı.