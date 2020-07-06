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Okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, okey oynarken polise yakalanan 4 kişiye ve bu kişileri izleyen 1 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okey oynarken polise yakalanan 4 kişiye ve bu kişileri izleyen 1 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyulmadan okey oynandığını fark etti.


Bunun üzerine ekipler, okey oynayan 4 şahsa ve oyun oynayanları izleyen bir kişiye kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesti.


5 kişiye toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildiği öğrenilirken, kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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