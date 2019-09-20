Oktoberfest, 5-6 Ekim tarihlerinde İzmir Arena'da

Bavyera'nın dünya çapında ses getiren ve asırlardır kutlanan festivali Oktoberfest, iki gün boyunca müzik rüzgarı estirecek.

5-6 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Arena'da gerçekleştirilecek Oktoberfest Festivali, #BirlikteGüzel katkıları ve Eats and Beats yorumuyla tüm dünya ile aynı anda İzmir'de de düzenlenecek.

Oktoberfest'in orijinalinde olduğu gibi dev bir yiyecek-içecek çadırının yer alacağı festivale sevilen sanatçılar katılacak. Athena'nın yer aldığı festivalde ayrıca, Büyük Ev Ablukada Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılar müzik keyfi yaşatacak. Festivalin ilk günü konserler sonrası düzenlenecek After Parti'de dünyaca ünlü Prodüktör Ten Walls ve Monality sahne alacak. Farklı sokak lezzetlerine de yer verecek olan festival, ünlü markaların yemek karavanları ve stantlarını da katılımcılar ile buluşturacak.

İki boyunca devam edecek festival; çeşitli oyunlar, alışveriş alanları, sanat ve tasarım atölyeleri, workshoplar, aktiviteler, yarışmalar ve konserler ile daha önce hiç görülmemiş bir atmosferi katılımcılara yaşatacak. Festivalin biletlerine ise www.eatsandbeatstr.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi.