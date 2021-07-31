"Oku, Okut" kampanyasında ağustos ayının kitabı: ‘Myrina ve Gryneion 3'

Aliağa Kent Kitaplığının yeni eseri ‘Myrina ve Gryneion 3' Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyası kapsamında yoğun istek üzerine ağustos ayının kitabı olarak okuyucuyla yeniden buluşuyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 15. yayını "Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar" adlı 160 sayfalık eser, bölgedeki kültür varlıklarının belgelenmesi ve görüntülenmesi için 2017 yılında yapılan arkeojeofizik çalışmaların sonuçlarını içeriyor.

“Apollon Tapınağı” ile bilinen Gryneion Antik Kentinde tapınak alanının ve diğer kültürel miras unsurlarının belirlenmesi için disiplinlerarası iş birliğiyle gerçekleştirilen teknik çalışmalar, konunun uzmanlarının değerlendirmeleri ve bilimsel veriler sunuluyor.

Arkeolojiye ilgi duyanların yanı sıra akademi dünyası için de önemli bilgiler barındıran eser, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı.

Online erişim

Tarihseverler bu eşsiz eseri, 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilecek. Esere, https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden de online olarak erişim imkanı bulunuyor. Özellikle Aliağa dışında ikamet eden okurlar, eserin dijital versiyonlarını link üzerinden online olarak görüntüleyebilir veya mobil cihazlarına indirebiliyor.