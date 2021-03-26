“Oku, Okut” projesi kapsamında Nisan ayında iki kitap birden

Aliağa Belediyesi'nin 'Oku Okut' projesi kapsamında vatandaşlara sunduğu kitap kampanyası sürüyor. Kampanyanın Nisan ayı kitapları, Aliağa Kent Kitaplığı'nın 2. yayını ‘Güzelhisar-Aliağa Çevresi ile Birlikte' ve Kent Kitaplığı serisinin 7. yayını olan ‘Tapu Tahrir Defterlerine göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' olacak.

Aliağa Belediyesi'nin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası kapsamında Nisan ayında iki kitap okuyucuyla buluşacak. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın Nisan Ayı kitapları ise Aliağa Kent Kitaplığı'nın 2. yayını ‘Güzelhisar-Aliağa Çevresi İle Birlikte' ve Kent Kitaplığı Serisinin 7. Yayını olan ‘Tapu Tahrir Defterlerine göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' olacak.

Cevat Yıldırım'ın kitabı bölgenin tarihine ışık tutuyor

Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla araştırmacı yazar Cevat Yıldırım tarafından hazırlanan ve Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin ikinci eseri olan ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar'ın düzeltilmiş üçüncü baskısı 2018 yılının şubat ayında tarih severlerle buluştu. Kitabın birinci ve 408 sayfalık ikinci baskısı tarih severler tarafından yoğun ilgi görerek hızla tükendi. Aliağa Belediyesi yoğun talep üzerine kitabın düzeltilmiş üçüncü baskısını okuyucularının beğenisine sundu. Düzeltilmiş üçüncü baskıda Güzelhisar bölgesi ile ilgili Osmanlı arşivlerinde bulunan yeni belgeler de eklendi. Kelime indeksi güncellendi. 432 sayfalık dev eserde 1320'den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kazalık yapmış Güzelhisar'ın 20. yüzyıl sonunda hızla gelişimini, yörenin coğrafyasını, tarih öncesinden Osmanlıya ve Cumhuriyete kadar olan zaman dilimi içinde kurulan devletleri, kentleri, bunların toplumsal yaşamları ve ekonomisini, yöre folklorunu, kısacası tüm yaşamını kesitler halinde dile getirmeye çalışıyor.

Tarih severlerin başucu kitabı

‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' kitabı ise tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olarak dikkat çeken eserler arasında. 215 sayfalık kitap Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın, dolayısıyla da Aliağa'nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Nisan ayının kitapları Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edebilecek. Okuyucular Aliağa ve yakın çevresinin tarihine ışık tutan eserleri isterlerse Aliağa Belediyesi kurumsal web sayfasındaki https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi sesli kitap uygulaması sayesinde dinleyebiliyorlar ve isterlerse bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.