Okul anıları Başkan Batur'u gülümsetti

Yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanı seçilerek görevine başlayan Abdül Batur'a tebrik ziyaretleri sürerken, mezunu olduğu Namık Kemal Lisesi mezunlarının oluşturduğu mezunlar komitesinin ziyareti sırasında hem duygusal hem de gülümseten anlar yaşattı.

Basmane'deki başkanlık binasının kapısını herkese açan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u son olarak kendisinin de mezunu olduğu Namık Kemal Lisesi mezunlarının oluşturduğu mezunlar komitesi ziyaret etti. Aralarında eski milli futbolculardan Nevzat Güzelırmak, gazeteciler Okan Yüksel, Atilla Köprülüoğlu ve Gürkan Ertaç gibi İzmir'in yetiştirdiği pek çok değerli ismin bulunduğu komite Başkan Batur'u 4 Mayıs'ta okul bahçesinde yapılacak olan geleneksel Aşure Günü etkinliğine davet etti. Eski anıların tazelendiği, okul yıllarının yad edildiği buluşmada duygusal anlar yaşandı. Herkesin kendi dönemiyle ilgili anılarını anlattığı ziyarette, çocuğu ebediyete intikal etmiş öğretmenlerle yaşanılan acı-tatlı maceralar yüzleri gülümsetti.

Komite adına konuşan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay, 20 yıl Narlıdere Belediye Başkanı olarak hizmet üreten Batur'un Konak'ta da başarılı işlere imza atacağına inandıklarını söyledi. Başkan Batur'un Namık Kemal Lisesi mezunu olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Acarbay, “Başarılarınızın Konak'ta da devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bizler her zaman, her konuda yanınızdayız” dedi.

Namık Kemal Lisesi'nin İzmir'in en köklü ve saygın okullarından biri olduğunu dile getiren Başkan Batur, mezunu olmaktan her zaman onur duyduğunu okulunun mezunlarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Aşure etkinliği için gereken desteği vereceğini söyledi. Okul anılarının tazelendiği buluşmada, yaşamını yitiren öğretmenler de anıldı. Ziyaret sonunda Namık Kemal Lisesi Mezunları kol kola girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.