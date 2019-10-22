'Okul için uygun değildir' raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ‘okul için uygun değil' raporu hazırlandı. Okulda eğitim devam ederken, öğrenci ve aileler tedirginlik yaşıyor.

Torbalı ilçesinde, sağlık alanında eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim verdiği binaya, uzmanlar tarafından uygunluk raporu verilmedi. FETÖ'den devralınan bina için denetime giden Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bina için 'okul için uygun değildir' raporu hazırladı.

Kirişleri kırılan, tek girişi ve çıkışı olan, merdiven genişliği bir metreyi bulmayan, önünden yüksek gerilim hatları geçen; bahçesi, spor alanları, toplanma alanı gibi bir okul için bulunması gereken alanları bulunmayan okul, velileri ve öğrencileri tedirginlik etti.

Öte yandan, belediye ekiplerinin tuttuğu raporda; binanın konut olarak yapıldığı, insanların uzun süreli yoğun olarak bulunduğu okullar için gerekli bina önlem katsayısına uygun olarak projelenmediği maddelendi.

Yine ön cephe içinde benzer işlemin yapıldığı not alındı. Ayrıca, ışıklık boşluklarının bırakılmadığı, taşıyıcı donatılı beton tabliye olarak devam eden binanın teras katında sadece merdiven kulesi olması gerekirken, projeye ve güvenli yerleşime aykırı olarak kapalı alan oluşturulduğu raporda yer aldı. Merdiven genişlikleri, korkulu yükseklikleri ve taşıyıcı sistemin okul standartlarına uygun olmadığı da raporda yer alırken, üst yazı olarak raporun yetkili birimlere gönderildiği öğrenildi.