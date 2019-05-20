Okul müdürleri iftarda buluştu

Yemeğe, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Serkan Ataman, Aliağa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Koyuncu, resmi ve özel okul müdürleri ile kurum müdürleri ile yardımcıları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve iftar duasının okunmasıyla devam eden programda konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa eğitim ailesinin yöneticilerini bir arada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan da onur duyduğunu belirtti. Erhan Bayhan, “Ramazan ayı birlik ve berberlik ayıdır. Elbette ki bizde bu güzel ayda ilçemizdeki özel kurum ve resmi kurumlarımızla birlikte bu süreçte birlikte olalım istedik. Birlik ve berberliğimizi devam ettirelim, bu süreci hep beraber en güzel yerlere taşıyalım istedik. Bu iftar yemeği de bir vesile oldu. Aliağa'nın okullarına ve eğitimine buna ihtiyacı var. Okul ve kurum müdürleri olarak sizler eğitimin motor güçleri dinamolarısınız. Resmi kurumlarımızla, özel kurumlarımızla ilçemizi eğitimde birlikte yürüyerek en iyi noktalara taşıyacağımızı biliyoruz ve inanıyoruz" dedi. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuklar çay ve tatlı ikramları eşliğinde sohbet etti.