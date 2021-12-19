Okul öncesi eğitimde ‘Bayraklı modeli'

Kreş öğretmenlerine demokratik katılım, çocuk hakları, drama ve sanat eğitimi verildi.

Çocukların gelişimi ve toplumsal yaşama hazırlanması bakımından okul öncesi eğitim çalışmalarına önem veren Bayraklı Belediyesi, 3 farklı mahallede hizmete girecek anaokullarının yapımında son aşamaya geldi. Kreşlerde eğitim verecek öğretmenleri, liyakat esasına dayalı olarak sınavla seçen belediye, öğretmenlere yönelik kurum içi eğitim çalışmalarına da hız verdi. ‘Bir okul öğretmeni kadar iyidir' sloganıyla Bayraklı'nın kreşlerinde uygulanacak yeni eğitim modeline göre öğretmenlere; demokratik katılım, çocuk katılımı, temel sanat eğitimi, iletişim, drama ve materyal geliştirme eğitimleri verildi. Eğitimlerin, kreşler açılana kadar süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocukların ve gençlerin kenti ilan ettiğimiz Bayraklı'da, çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kreş öğretmenlerimizi liyakat esasına göre belirledik, şimdi de Bayraklı'nın toplumsal yapısına uygun eğitimlerle donatıyoruz. Eğitimde yeni bir ‘Bayraklı modeli' oluşturuyoruz. El birliğiyle Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız” dedi.

“Bayraklılı çocukları geleceğe hazırlayacağız”

Sınav sonrası anaokullarında görev yapmaya hak kazanan öğretmenler de duydukları memnuniyetleri ifade ederek Başkan Sandal'a liyakat temelli adil sınav sistemi için teşekkür etti. Öğretmenler, “Biz Bayraklı'da yeni bir eğitim modeli oluşturmak istiyoruz. Çocuklara yönelik demokratik katılım eğitimleri alıyoruz. Alternatif eğitim modellerini tanıyoruz. Drama, sanat, şiddetsiz iletişim eğitimleriyle kendimizi sürece hazırlıyoruz. Aldığımız tüm eğitimlerle çocuklarımıza neler katabiliriz diye düşünüyoruz. Farklı bir eğitim sistemiyle çocukların birey olarak hissettikleri bir eğitim sistemiyle çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Eğitimlerin sonucunda da Bayraklı'daki çocuklar için en iyi eğitim koşullarının ve standartlarının oluşturulduğu anaokullarında çalışmaya başlayacağız” diye belirtti.