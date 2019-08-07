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Okul öncesi eğitimin adresi Çiğli Belediyesi

İzmir’de Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren bünyesindeki kreş aracılığıyla, 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesinde kaliteli eğitim vermek amacıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren bünyesindeki kreş aracılığıyla, 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesinde kaliteli eğitim vermek amacıyla hizmet sunmaya devam ediyor.


Çiğli Belediyesi, bünyesindeki kreş ile ailelerin önemli bir talebine çözüm üretti. Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim ettikleri kreşte çocuklar; gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama, resim çizme, birlikte oyun oynama, yemek yeme ve spor yapma alışkanlığı konularında eğitim alıyor.


Çocukları sık sık ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önümüzdeki süreçte okul öncesi eğitim merkezlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, "Halkımız bize en kıymetli varlığını emanet ediyor. Bizlerin de onlara gözümüz gibi bakması gerekiyor. Bizler de velilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak istiyoruz ve kaliteyi üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Okul öncesi eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Birçok mahalleden yoğun talep geliyor. Önümüzdeki süreçte yeni birimleri açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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