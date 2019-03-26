Okul öncesi eğitiminde farklı yaklaşımlar İzmir'de tartışıldı

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenlerini geleceğin eğitimine hazırlamayı misyon edinen Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile Türkiye genelinde 3 farklı ilde 'Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Sempozyumu'nu gerçekleştiriyor. İlki İzmir'de gerçekleşen sempozyum Kayseri ve Antalya illerinde de öğretmenlerle buluşacak. Hedef bine yakın öğretmen ile geleceğin eğitimini yeniden inşa eden adımlar atmak.

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansta Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve Uğur Okulları akademik kadrosu, devlet okulları ile özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, bu kademelerdeki farklı yaklaşımları ve okul öncesi eğitimin önemini aktardı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi. Konferans konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz konferansın amacının 21'inci yüzyılın getirdiği değişimler ve farklı eğitim metotlarının okul öncesi eğitimin ışığında incelemek olduğunu belirtti. Tüm öğretmenlerin daha güncel yaklaşımları öğrencilerine aktarabilmeleri ve onlar için daha iyi bir gelecek hazırlamaları için deneyimlerini paylaştıklarını dile getirdi.

“Okul öncesine yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinde tüm öğretmenlerin, öğrencileri için daha iyi bir gelecek hazırlamaları amacıyla bu konferansı düzenlediklerine değindi. Çiçek; “Okul öncesine yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz de bu nedenle kurum olarak okul öncesi eğitimini önemsediğimiz için öğretmenlerimize farklı bakış açılarını anlatabilmek amacıyla burada bulunuyoruz. Okul öncesi eğitimde çocuk dostu okul ortamlarına çok önem veriyor, bu kapsamda yaşa uygun eğitim programlarımız, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimleri ve müfredatımızı kurguluyoruz. Ayrıca fiziki ortamın öğrenmeye olan etkisine de inanıyor ve tüm ortamlarımızı buna göre oluşturuyoruz. Çocuk dostu okullarımızda müfredatımız ve fiziki ortam öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyici yöndedir. Her çocuk bizim için bir birey, onların talepleri ve yetenekleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz açısından dönüşüm kaçınılmaz”

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise eğitim süreçlerinde gelişim, değişim ve buna bağlı olarak yaşanan dönüşümleri ele aldı. Şirin Karadeniz; “Tüm ülkeler eğitimlerinde dönüşüm süreçlerini başlattı. Bu sürecin ilk aşamalarında akademisyen ve öğretmenler, toplumun tüm kesimiyle pilot uygulamalar yapıp bunu deneyimleyerek tekrardan düzenleme aşamasına geçti. Müfredat sistemin bir parçasıdır ama öğretmenleri, altyapıyı, öğrenciye kazandırmanız gereken yeni yetkinlerin de bu sürecin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Dahil etmezseniz ülkenizin insan kaynağı kapasitesini güçlendirme şansınız bulunmuyor. O yüzden Türkiye açısından eğitimdeki bu değişim, dönüşüm sürecinde nereden başlamalıyız sorusunun cevabını verirken, okul öncesi eğitimini ele almalıyız. Yatırımı tüm eğitim kademelerinde yapmak önemli ama okul öncesinde yapmak daha da önemli. Araştırmalar, okul öncesi eğitimine yapılan yatırımın, bireyin gelecekteki yaşam kalitesini artırdığını gösteriyor. Dünya genelinde eğitimde yatırım önceliği okul öncesi kademesine veriliyor" şeklinde konuştu.

Sempozyum programında BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Seda Saraç, okul öncesi eğitiminde Montessori, Waldorf, Reggio Emilia gibi farklı eğitim yaklaşımlarını ele aldı. BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Gülay Ogelman ise eğitici drama örnekleri kapsamında canlandırma, ifade etmeye ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleri ile sempozyumda öğretmenlerle bir araya geldi.

Program kapsamında öğretmenler, Uğur Okulları akademik kadrosu tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına da katılım gösterdi. erkenSTEM'den sanat terapisine, felsefeden kodlamaya kadar birçok alanda düzenlenen atölyelerde deneyimler paylaşıldı.

Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar Sempozyumu, 27 Nisan'da Uğur Okulları Kayseri Kampüsünde ve 11 Mayıs'ta Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsünde olmak üzere tüm öğretmenlerin ücretsiz katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.