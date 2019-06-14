Okul öncesi şenliğinde minikler göz doldurdu

İzmir'in Foça ilçesinde, düzenlenen okul şenliğinde minikler gösterileri ile kendilerine hayran bıraktı.

Foça ilçesinde, ana sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte okul öncesi şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte, minikler gösterileri ve becerileriyle kendilerini izleyenleri mest etti, bir yandan da gönüllerinde eğlendi.

Alanda ayrıca, ebru yapımı, robotik atölyesi, satranç, el becerileri atölyeleri, çocuk kitapları sergisi, yiyecek-içecek ve okul tanıtım stantları da katılımcılar tarafından gezildi.

Foça İtfaiye Önü konser alanındaki etkinliğe; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkan Vekili Mukaddes Yarba, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, daire ve şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.