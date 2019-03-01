Okul yönetimi ‘karanlık oda' iddialarını reddetti

İzmir'de özel bir anaokulunda yaramazlık yapan çocuğu ‘karanlık oda'ya kilitlediği iddia edilen öğretmen ve okulun sahibi İHA'ya konuştu. Okullarında ‘karanlık oda' olmadığını belirten öğretmen ve okul yöneticisi, iddiaları kesin bir dille yalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Özel Sevgi Dünyası Anaokulu'nda görevli 9 yıllık öğretmen Tuğçe Korkmaz'ın, bir öğrencinin doğum günü partisinde yaramazlık yapan B.A.'yı (4) 45 dakika boyunca ‘karanlık oda'ya kilitlediği iddia edildi. Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan öğretmen Tuğçe Korkmaz, bir arkadaşıyla tartışan B.A.'yı 45 dakika değil yaklaşık 5-10 dakika boyunca, içerisinde başka öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu aydınlık bir odaya sakinleşmesi için yolladığını, sakinleşince söz konusu çocuğu doğum günü partisinin yapıldığı alana geri getirdiklerini belirtti. Okulun sahibi Eylem Kaya ise okulun içerisini kameralara göstererek hiçbir odanın ‘karanlık' olmadığını belirtti.

“Bu okulda ‘karanlık oda'nın ‘k'si yok”

Öğretmen Tuğçe Korkmaz, olayı şöyle anlattı:

"Biz burada bir öğrencimizin doğum günü partisini kutluyorduk. Pastamızı kestik, çocuklarla dans ediyorduk. O sırada sözü geçen erkek öğrencim koşturmaya başladı. Bir kere uyardım ancak tekrar aynı hareketleri sergilemeye devam etti. Sonra bir arkadaşına zarar verince ben de ortam sakinleşsin diye ikisini uzaklaştırmak istedim. B.A.'yı alıp Dilara öğretmenin yanına götürdüm. Üstüne kapı kilitlemedim, bağırmadım, dövmedim. Sadece götürdüm, 15 dakika sonra da geri getirdim. Burada oyunlar oynattım. Doğum günü zaten toplam 50 dakika sürdü. 15.00'de başladı, 15.40'ta bitti. Çocuğun iddia edildiği gibi 45 dakika odada kalmasına imkan yok. Binanın fiziki yapısında ‘karanlık oda' olması zaten mümkün değil. Dört tarafı bahçeye bakıyor. Bu okulda ‘karanlık oda'nın ‘k'si yok.”

“Tek başına değil öğretmenin yanına yolladı”

Okulun 31 yıllık olduğunu kendisinin de 7 yıldır okulun sahibi olduğunu belirten Eylem Kaya da daha önce buna benzer hiçbir olay yaşamadıklarını söyledi. Kaya, "Burada doğum günü partileri yapılır. Bahsi geçen günde bir öğrencimizin doğum günü vardı. Bazı çocuklar partiye devam ederken bazı çocuklar da başka odada uyuyordu. Ben de doğum günü partisine katıldım ancak sonra işlerim nedeniyle odama geri döndüm. Bu sırada bahsi geçen çocukla bir arkadaşı birkaç kez tartışmış. Tuğçe öğretmen de çocukları uyarmış. Daha sonra doğum günü partisinin ortamı bozulmasın diye B.A.'yı, Dilara öğretmenin ve uyuyan çocukların bulunduğu odaya getirip bırakmış. Dilara öğretmen çocukla konuşmuş ve çocuk sakinleşmiş. Daha sonra Tuğçe öğretmen çocuğu alıp arkadaşlarının yanına getirmiş. Olay ortalama 5-10 dakika sürmüş” dedi.

“Videonun devamında B.A. partiye geri dönüyor”

Videonun yarıda kesilerek servis edildiğini kaydeden Eylem Kaya, "Doğum günü partisi olan çocuğun annesi çektiği videoyu B.A.'nın annesine yolluyor. O veli keşke o videonun devamını da yayınlasaydı. Eğer bunu yapsaydı çocuğun doğum gününe devam ettiği anlaşılırdı. Zaten videoda kapının kilitlenmesi, çocuğun tek başına olması söz konusu değil. Biz çocuğu odaya tek başına 45 dakika kilitlediysek o 45 dakika boyunca o veli neden çocuğu almaya gelmemiş? Gelip bana da bir şey söylemedi. Olay geçen Cuma yaşanıyor, Pazartesi günü öğlen saatlerinde okula B.A.'nın anneannesi geliyor. Anne ve babası akşamüstü okula geldiler. Savunma yapmamıza bile izin vermediler. Okulumuz 800 metrekare alan içerisinde bahçeli bir okul. Her oda aydınlık, hiçbir odası karanlık değildir. Bu olayın neden bu aşamaya getirildiğini anlamış değiliz” diye konuştu.

Kaya, olayla ilgili soruşturma açıldığı için ifade verdiklerini, Milli Eğitimden gelen müfettişlerin rutin denetleme için okula geldiklerini söyledi. Kaya ayrıca, videoyu çekip B.A.'nın annesiyle paylaşan doğum günü çocuğunun annesi ve B.A.'nın annesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.