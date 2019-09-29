Okula bisikletle gittiler

İzmir'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri sabah saatlerinde servis veya arabayla okula gitmek yerine bisiklet sürerek gitti.

Son yıllarda pek çok dünya kenti hem trafik yoğunluğuna çare üretmek hem de iklim kriziyle mücadele etmek için bisiklet kullanımını desteklemeye başladı. Bu alanda Türkiye'nin öncü kentlerinden biri olan İzmir, kent içinde bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak için farklı bir etkinliğe daha imza attı. Sağlıklı Kentler Birliği'nin “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyasını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte İzmirli çocuklar okula bisikletleriyle gitti. Bostanlı sahilindeki bisiklet yolunda 2 kilometre pedal çevirerek okullarına ulaşan öğrencilere okul öğretmenleri ve veliler de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden kampanyaya katılım sertifikası ve hediyeler alan öğrenciler, bisikletle okula gitmenin mutluluğunu yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet Yaya ve Planlama Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten, İzmir'in bisiklet kenti olması için bir dizi proje ürettiklerini belirterek, “Mevcut bisiklet yollarını artırıyor, kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını özendirmek için etkinlikler yapıyor, uluslararası işbirliklerini geliştiriyoruz. ‘Bisiklet Kenti İzmir' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda en çok çocukları önemsiyoruz. Çünkü bisiklet kullanma kültürü bu yaşlarda gelişiyor. Büyüdüklerinde işe bisikletle giden bir nesil oluşturmak istiyoruz” dedi.

Bisikletiyle okula giden öğrencilerden Asya Yıldız, “Okula bisikletle gitmek benim için çok keyifliydi. Çok eğlenceliydi. Bundan sonra bisikletle okula gitmeyi çok isterim” sözleriyle duygularını ifade etti. 5. sınıf öğrencisi Rüzgar Meral ise “Arkadaşlarımla birlikte sabah buluşup bisikletle okula gelmek çok güzeldi. Harika bir gün geçirdim. Çoğu yere bisiklet sürerek gidiyorum. Bundan sonra bisiklet kullanmayı daha da arttıracağım” diye konuştu.