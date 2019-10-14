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Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu

İzmir’in Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü ile şikayetçi taraf, uzlaştırmacı sayesinde bir okuldaki öğrencilere kıyafet yardımı karşılığında uzlaşarak mahkemeye gitmekten vazgeçti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü ile şikayetçi taraf, uzlaştırmacı sayesinde bir okuldaki öğrencilere kıyafet yardımı karşılığında uzlaşarak mahkemeye gitmekten vazgeçti.


Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazası sonrasında müştekinin uzlaşmayı kabul etmesiyle dosya Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.


Yapılan görüşmeler sonrasında mağdur, kaza yapan sürücünün bir okula yardım yapmasıyla şikayetinden vazgeçileceğini ve uzlaşabileceğini söyledi. Sürücüde daha sonra teklifi kabul etti. Sürücü, Menemen 100. Yıl İlk Öğretim Okulundaki 45 öğrenciye; ayakkabı, pantolon ve tişört alarak yargılanmaktan kurtuldu.


Uzlaşmanın sağlanması sonrasında adaletin sadece cezalandırmaktan ibaret olmadığını söyleyen Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Taraflar arasındaki cereyan eden bazı suçların Türk Ceza Hukuku uzlaşma kapsamı gereğince bir araya gelerek biri yada birinin kamu menfaati yararına yapılabilecek sosyal uygulamalar ile özellikle okulların eksikleri göz önüne alınarak hem uyuşmazlıklar gideriliyor, hemde tarafların yardım yapması teşvik ediliyor" dedi.

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