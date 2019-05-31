Okulda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Öğle saatlerinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mescit, tuvaletler ve idari kısmında çıktığı öğrenilen yangın okulda görevli öğretmen ve öğrencilerce kısa sürede fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren okul yetkilileri öğrencileri güvenli bir şekilde okul dışına çıkararak olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve PETKİM itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine ambulans ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.