İhlas Haber Ajansı

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Okullara dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

İzmir’in Seferihisar ve Buca ilçelerinde okullara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Buca ilçelerinde okullara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mayıs günü Seferihisar ilçesi Orhanlı mahallesinde bulunan ilkokul ile 4 Mayıs günü Buca ilçesi Kırklar mahallesinde bulunan ilkokuldan öğrencilerin kullanımında olan 7 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 1 akıllı tahta, 3 projeksiyon cihazı ile ara kabloları ve 1 adet monitör kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda şüphelilerin U.G.H., S.C. ve T.C. oldukları tespit edilirken şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G.H., S.C. ve T.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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