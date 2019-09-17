Okulların iç ve dış cephe boyası Çiğli Belediyesinden

Öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi adına okulların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Çiğli Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda 17 okula dış cephe, 13 okula ise iç cephe boya desteğinde bulundu. İstenilen renkte temin edilen boyalar okul yönetimlerine teslim edilirken, okulların bahçe ve tadilat işleri de belediye ekipleri tarafından titizlikle yerine getirilmeye devam ediyor.

Temiz ve bakımlı okullarımız olsun

Öğrencilerin bakımlı, hijyenik ve güvenilir ortamlarda eğitim görmesi adına kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın temiz sınıflarda eğitim görüp güvenilir okul alanlarında vakit geçirmesi adına gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getiriyoruz. Okullarımızın tamamını boyama imkanımız yok ancak onlara boya katkısı sunarak okullarını boyamalarını sağlıyoruz. Bazı okullarımız iç cephe bazıları ise dış cephe boyası talep etti. Kısa zamanda temin ettiğimiz boyaları okullarımıza teslim ettik. Belediyemizin olanakları doğrultusunda ilçemizde bulunan bütün okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yönetimlerimize de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.