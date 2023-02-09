Olaylı derbide Altay kalecisini yaralayan sanığa tahliye

Lig'in 15. haftasındaki olaylı Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Nihat A.'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'de yapılan olaylı Göztepe-Altay maçında Altay taraftarı F.E., 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlatarak, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden oldu. Müsabakanın bu olay nedeniyle durduğu dakikalarda Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A., eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaraladı. Olayların ardından hakem Emre Kargın, müsabakayı tatil etti. Mehmet Nihat A. “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet” suçlarından tutuklandı. Sanık hakkında Özenç'i yaraladığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklandı. Bu sanıklar hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından F.E. dışındaki 18 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Direkle kaleciyi yaralayan saldırgan da tahliye edildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart'ta ilk duruşması görülecek davanın tek sanığı Mehmet Nihat A.'nın tutuksuz yargılanma talebini değerlendirdi. Mahkeme, Mehmet Nihat A.'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.