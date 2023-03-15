Olaylı derbide fişekle yaralanan taraftar: “46 gün boyunca o yaraların acısıyla uyandım”

Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden, elinden ve vücudundan feci şekilde yaralanan Mehmet Çakır, olayla ilgili sanıkların yargılandığı davada verdiği ifadesinde, “46 gün boyunca o yaraların acısıyla uyandım” diyerek tedavisinin halen sürdüğünü söyledi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadında 27 Kasım 2022'deki Göztepe-Altay maçında Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlattı ve bir taraftar yaralandı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından M.N.A. isimli Göztepe taraftarı, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yaşanan olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına giderken, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edildi.

M.N.A. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılırken, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 18 kişi daha sonra serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Furkan Ersanlı hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, diğer 22 sanık için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım', 11 sanık için ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', diğer 11 sanık için de ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Ersanlı ve bazı tutuksuz sanık ile taraf avukatları ve maçta yaralanan Mehmet Çakır hazır bulundu.

Olaylı derbide işaret fişeği ile yüzünden, elinden ve vücudundan feci şekilde yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, aralarında çocukların da bulunduğu 6-7 kişilik akraba grubuyla maça gittiğini anlatarak, “Yanımızda çocuk olduğu için aile tribünü diye bilinen yere gittim. 30 senedir maça giderim böyle bir şey yaşamadım. Her maçtaki gibi karşılıklı tezahüratlar devam ediyordu. Sağ taraftan çeneme bir şey girdi. Bir sıcaklık hissettim. Onun şiddetiyle yere düştüm. Herkes dua etsin beni elim kurtardı. O fişeği ağzımdan çıkarmasam yanacaktım, akciğerlerim iflas edecekti. Onu tutup çıkarınca arkadaşlarım da yaralandı” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Çakır, “Dudağımın bir kısmında hala his yok. 6 aylık tedavi süresinden sonra diş tedavisine geçilecek. Hala düzgün beslenmiyorum. Vücudumda 3. derece yanık var, hala tedavisi devam ediyor. İki büyük operasyon geçirdim. Hala elimi kurtarmak için uğraşıyorlar. Elimle fişeği çıkarıp kendimi kurtarmasam bugün bambaşka bir dava görülüyor olabilirdi” diye konuştu.

Hastanedeki tedavi sürecini de anlatan Çakır, “46 gün hastanede kaldım. Her sabah o yaraların acısıyla uyandım. İşime gidemiyorum. Abim işi bıraktı o da bana bakıyor o da işsiz kaldı” diyerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Maçtan bir gün önce maça giriş yasağı cezası aldı”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Altay tribün liderlerinden A.O., Göztepe-Altay derbisi için herhangi bir koreografi planlamadıklarını ifade ederek, “35. dakikada İzmir Marşı söyleriz diye düşündük. Görsel şölen adına başka bir şey planlamamıştık. Maçtan bir gün önce Gürsel Aksel Stadı'nın önünde pankart açtığımız için Furkan Ersanlı'ya maça giriş yasağı cezası verilmişti. Maça gelmek istedi, ben de onun gelmesini istemedim cezalı olduğu için. Cezası uzayacağı için otobüse almak istemedim” dedi.

“Vicdanımı rahatlatmak istedim”

Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Furkan Ersanlı ise, “Yaşanan olaydan dolayı pişman, üzgünüm. Hiçbir şekilde kastım yoktu. Cezaevinde Mehmet Çakır'a özür mektubu yolladım. Eline geçti mi bilmiyorum. Vicdanımı rahatlatmak istedim. Herkesin önünde kendisinden özür dilemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından Mehmet Çakır hakkında hazırlanacak raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Furkan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmetti. Heyet, sanıkların 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesindeki tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.