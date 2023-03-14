Olaylı İzmir derbisinin sanıkları hakim karşısında

Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olan Furkan Ersanlı, yargılandığı mahkemede verdiği ifadesinde, bileti olmadığı için pankartla birlikte stada girdiğini söyleyerek, “Bileti olmayanlar bu yollarla stada girebiliyor. Pankartı alınca altında meşale sandığım şeyi gördüm. Dakikalar 19.14'ü gösterdiğinde organizasyon olacağını duyduğum için benim de katkım olsun diye meşaleyi üstüme gizledim. Yangın kapısından pankartla girdim. Polise söyledim açtı kapıyı. Güvenliğe de meşale olduğu için ‘Aramam yapıldı' dedim. Direkt içeriye girdim” dedi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadında 27 Kasım 2022'deki Göztepe-Altay maçında Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlattı ve bir taraftar yaralandı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından M.N.A. isimli Göztepe taraftarı, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yaşanan olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına giderken, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edildi.

M.N.A. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakırken, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 18 kişi daha sonra serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Furkan Ersanlı hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan diğer 22 sanık için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım', 11 sanık için ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', diğer 11 sanık için de ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Ersanlı ve 21 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan E.K., raporlu olduğu için duruşmaya katılmazken, mahkeme başkanı iddianameyi okudu.

“Bileti olmayanlar bu yollarla stada girebiliyor”

Sürekli Altay maçlarına gidil geldiğini ancak holigan olmadığını söyleyen tutuklu sanık Furkan Ersanlı, “Her taraftarın istediği gibi derbi maça gitmeyi çok istedim. Alkol aldıktan sonra belediyenin tahsis ettiği otobüslerle stada gitmek üzere yola çıktık. Biletim olmadığı için davul veya pankart alarak stada girebileceğimi düşündüm. Bileti olmayanlar bu yollarla stada girebiliyor” dedi.

“Öldü haberi çıkınca çok korktum”

Söz konusu Göztepe-Altay maçından 1 gün önce Gürsel Aksel Stadı'nın önünde bir pankart açtıklarını ve bu nedenle bir maçlık cezası olduğunu ifade eden Ersanlı, “Bilet alamayacağım için davul veya pankartla içeri girecektim. Davulu başka arkadaş aldığı için pankartı da ben aldım. Pankartı alınca altında meşale sandığım şeyi gördüm. Dakikalar 19.14'ü gösterdiğinde organizasyon olacağını duyduğum için benim de katkım olsun diye meşaleyi üstüme gizledim. Yangın kapısından pankartla girdim. Polise söyledim açtı kapıyı. Güvenliğe de meşale olduğu için ‘Aramam yapıldı' dedim. Direkt içeriye girdim. İçerde pankartı kontrol ettiler ‘büyük Altay' yazıyordu. Maç başladığında ben en ön sıradaydım. Önümde polisler vardı. Sisler yakılmaya başladı. Bende polis beni görmesin diye sislerin içine girdim. Göbeğime sakladığım meşale sandığım şeyi çıkarıp ipi çektim. Alkolün etkisiyle ayağın kaydı elimden fırladı. Elimde kalan parçayı atıp eski yerime gittim. Ambulans içeri girdiğinde birinin yaralandığını anladım. Öldü haberleri çıkınca çok korktum” diye konuştu.

Yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Ersanlı, “Olayda yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'dan özür dilerim. Masraflarını karşılamak istedim. Öldürme, yaralama olayı içine girmek istemem. Çok pişmanım. Mehmet Çakır'a cezaevindeyken bir mektup yazdım. Özür diledim. Kazadan dolayı ikimiz de mağdur olduk. Ben cani bir insan değilim. Kimsenin canına kast etmedim” dedi.

“Görsel bir şov olsun istedik”

Tutuksuz sanıklardan A.B., pankartı kendisinin getirdiğini ancak işaret fişeğini görmediğini söylerken, sis bombalarını stada sokan ambulans şoförü A.G. ise “Maçtan bir gün önce Altay altyapı maçlarında sağlıkçı olarak görevliydik. Tesise taraftar ziyareti yapıldığında oradaydım. Altay taraftarı olduğum için bende içeri girdim. Arkadaşlarımla görüştüm. K.E., ‘Meşaleleri stada sokar mısın?' dedi. Kabul ettim. Hiç bir zorlama yok. Görsel bir şov olsun istedik İzmir derbisinde. Göztepe taraftarının da meşale yakacağını tahmin ettik. Biz de meşale yakmak istedik. Aynı gün akşam arkadaşlarım bana meşeleri getirip verdi. Sırt çantamdaki sis bombalarını yanıma alıp stadın tuvaletine bıraktım” diye konuştu.

“Tribünde eğlence için yapmıştık”

Altay tribün liderlerinden Ç.K., E.Y., E.E., F.Ö., Y.U., F.E., G.A.A., H.K., M.Y., M.E.K., N.A.D., Ö.U., Ş.P., Ü.T., S.H., T.G., yaşanan olaylarda bir suçlarının bulunmadığını ifade ederken, sis bombalarını temin eden D.D. ise “Maçta organizasyon yapmak için konuştuk. En fazla 6222 Sayılı Kanundan ceza alırız diye konuştuk. Maç günü sis bombası alıp samimi olduğum arkadaşlarıma verdim, onlar yakmak istemeyince başkasına verdiler. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Tribünde eğlence için yapmıştık. İşaret fişeğinden haberim yoktu. Göztepe ve Altay spor kulüplerinin berberliğini yapıyorum. Böyle bir olay içine girmem” dedi.

Maçtan önce ambulans şoförü A.G. ile görüşüp meşaleleri ve sis bombalarını stada sokması için ona verdiklerini söyleyen K.E., “Herhangi bir zorlama olmadı” diye konuştu.

Duruşma, yarına ertelendi.