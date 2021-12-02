Öldürdüğü eski eşini, hamileyken de bıçakla kovalamış

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (32), ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada ifade veren tanıklar, Baştosun'un, Öztürk'ü hamileyken ekmek bıçağıyla evin içinde kovaladığını söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye, boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Bir süre sonra Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, Öztürk'e yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün aracını alıp kaçan Baştosun ise cinayetten kısa süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan İddianamede Hasan Ozan Baştosun'un ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Baştosun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Celsede Öztürk'ün kardeşi Aynur ve babası Ahmet Öztürk müşteki olarak dinlendi. Aynur Öztürk, Fulya'nın ilk eşinden olan 15 yaşındaki oğlu Batu'nun, kendisine Hasan Ozan'ın hamileyken Fulya'ya bıçak çektiğini anlattığını söyledi. Baba Öztürk ise olaydan kısa bir süre önce kızıyla yaptığı telefon görüşmesinde Ozan'ın telefonunu aldığını söylediğini aktardı.

Tanık olarak dinlenen Aynur Öztürk'ün nişanlısı Turan Ş., “Fulya ve Hasan Ozan Antalya'dayken ziyaretlerine gitmiştik. Kağıt oyunu oynarken kavga etmeye başladılar. Fulya bu sırada, ‘Oğlumun yanında bıçak çektin, kardeşimin yanında da bunu mu yapıyorsun?' dedi. Fulya ablayı dışarıya çıkarıp bıçak olayını sordum ama anlatmadı. Biz Aynur'la Fethiye'ye dönerken bizimle gelmesi teklifinde bulunduk. Bize, ‘Kızımı bırakamam, Batu'yu kurtarın' dedi. Biz de Batu'yu alıp Fethiye'ye götürdük. Yolda bıçak olayını ona da sorduk. Bize, “Ben odamdaydım. Önce annem odama girdi. Ardından da Ozan abi ekmek bıçağıyla odaya daldı' dedi” şeklinde konuştu.

“Fulya'yı kimseyle görüştürmüyordu”

Fulya'nın kuzeni olan Gülçin G. de çift arasında sürekli şiddetin olduğunu söyleyerek, “Hasan Ozan, müşterek çocuklarını göstermemek için Fulya'yı sürekli tehdit ediyordu. Fulya, Hasan Ozan'ın Batu'ya zarar vermesinden de korkuyordu. Biz komşu olduğumuz için evlerindeki bağırma seslerini sürekli duyuyorduk. Hasan Ozan, Fulya'yı bizlerle ve arkadaşlarıyla görüştürmek istemiyordu. Fulya'yı yalnızlaştırmak istiyordu” ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Öztürk ailesinin avukatları, sanığın en ağır cezayı almasını isterken, sanık avukatları ise cinayetin tasarlayarak olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Hasan Ozan'a ait olan ancak olaydan bir süre önce Fulya Öztürk'ün kullanmaya başladığı cep telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.