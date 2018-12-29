Öldürülen kadın şampiyonun komşuları da şokta

İzmir'de birlikte yaşadığı Ferhat Sarıçam tarafından öldürülen, uluslararası derecelere imza atan Pınar Çoban'ın ölü bulunmasının ardından, komşuları da cinayetin şokunu yaşıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü. Sevgilisi Çoban'ı öldüren Ferhan Sarıçam da olayın hemen sonrasında silahla intihar etti.

Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, apartman sakinleri olay anını anlattı.

Pınar Çoban'ın alt komşusu olayı duyunca şok olduklarını belirterek, “Dün sadece bir gürültü koptu o kadar. Sanki bir şey devrildi gibi bir sesti. Daha önce hiç kavgalarına şahit olmadım. Zaten çocuğun pek sesi çıkmazdı” dedi.

“Bir hafta önce konuşmuştuk inanamadım”

Bir başka apartman sakini de olay anında hiçbir silah sesi duymadıklarını ve çok şaşırdıklarını belirterek, “Ben geldiğimde ambulans vardı. Sonra polis ve itfaiye geldi. Ardında polis çilingir getirdi, kapıyı açtılar. Açtıklarında zaten ikisinin de öldüğünü görmüşler. Herhalde kendisi kız arkadaşına sıkmış, daha sonra kendine sıkmış bir de canlı yayın yapmış internetten. Arkadaşlarının oradan haberi olmuş. Savcı eli ifade aldı sonra cesetleri çıkardılar. Biz de olayın iç yüzünü bilmiyoruz. Burada kız arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Çok iyi bir beyefendiydi, mütevaziydi. Ben de çok şaşırdım olayı duyunca inanamadım. Hiç ses duymadım” diye konuştu.

Pınar Çoban'ın öldüren Ferhat Sarıçam ile bir hafta önce konuştuklarını anlatan apartman sakini, “Beyefendi ile muhabbet etik, mütevazi insandı. Nasıl oldu artık sinir krizimi geldi ne olduğunu anlamadım. Kendisi bana daha önce ‘Ben size numaramı bırakmak isterim. Rahatsız olursanız bizi uyarın, ses olur vs. uyarın. Komşuyuz' dedi. Bir hafta önce konuşmuştuk, inanamadım” ifadelerini kullandı.

Yarın toprağa verilecek

Pınar Çoban'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Bornova'da toprağa verilecek.

Olay nasıl oldu?

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı Ferhan Sarıçam tarafından öldürüldü. Ferhan Sarıçam'ın amcasını telefonla aradığı ve cinayeti itiraf ettiği öne sürülürken, Sarıçam'ın yaşamak istemediğini amcasına söylediği de iddia edildi. Durum, daha sonra da polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gittiği adreste, Pınar Çoban ve intihar ettiği tespit edilen Sarıçam'ın cesetlerini bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uluslararası şampiyon

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban'ın, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olmuştu.