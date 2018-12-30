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Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

İzmir’in Buca ilçesinde, sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından tabanca ile öldürülen vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere sahip Pınar Çoban, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından tabanca ile öldürülen vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere sahip Pınar Çoban, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın ailesi, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.


Vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan 31 yaşındaki sporcu Pınar Çoban, Buca ilçesi Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki evde sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından öldürüldü. Ferhan Sarıçam'ın amcasını telefonla aradığı ve cinayeti itiraf ettiği öne sürülürken, Sarıçam'ın yaşamak istemediğini amcasına söylediği de iddia edildi. Durum, daha sonra polis ekiplerine bildirildi. Polis ekiplerinin gittiği adreste, Pınar Çoban ve intihar ettiği tespit edilen Sarıçam'ın cesetleri bulundu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 11 yaşında bir kız çocuğu annesi Pınar Çoban, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016'da kategorisinde 4., geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonasında da 2. olmuştu. Başarılı sporcu, ikamet ettiği Bornova ilçesindeki Yunus Emre Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığına defnedilecek.



"Son bulsun"


Cenazede kadın cinayetlerine tepki gösteren baba Mustafa Çoban, "Kadınların ne kadar hunharca katledildiğini görüyoruz. İnsanlık utansın. Kadın insandır. Bizler onlardan doğduk. İnsanoğluyuz. Bu bir kadın cinayeti değil. Kadın katliamıdır bu. Buna kurban gitti kızım. Bu son olmayacak biliyoruz ama son bulsun. Kadınların rahatça öldürülebildiği, rahatça tecavüz edilebildiği, derdest edildiği, mal gibi görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Lanetliyorum" derken, anne Nesrin Çoban da, "Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseler ölmesin ne olur. Kızımın bir yavrusu kaldı. O yavruyu da mı düşünmedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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