Öldürülerek cesedi yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı Almanya'da yakalandı

İzmir'deki bir evde bıçaklandıktan sonra yakılmış halde bulunan Sibel Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Halil Y.'nin ağabeyi, kardeşinin Almanya'da yakalandığını öğrendiklerini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra bulunduğu ev ateşe verilerek yakılan Sibel Çelik'in cinayet zanlıları Halil Y. ve ağabeyi Selman Y.'nin 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası ismiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Selman Y. ile müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Yaklaşık 10 gün önce babasının Alman makamları tarafından arandığını söyleyen sanık Selman Y., “Dava hakkında bilgi almışlar. Kardeşim Halil Y.'nin Almanya'da yakalandığını söylemişler” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

12 Temmuz 2016'da İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik'in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.'nin ağabeyi Selman Y. ise yakalanıp tutuklanmıştı.