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Ölmek üzere olan yavru köpekler hayata döndürüldü

İzmir’de Buca Belediyesi ekipleri, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontroller sırasında, ormanda terk edilmiş ve ölmek üzere olan dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.

İzmir'de Buca Belediyesi ekipleri, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontroller sırasında, ormanda terk edilmiş ve ölmek üzere olan dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.


Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı rutin görevlerini yerine getirirken köpeklerle karşılaştı. Terk edildikleri anlaşılan 4 yavru köpeğin imdadına yetişen ekipler, ölmek üzere olan köpekleri hemen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler, bakım ve aşılama işlemini yaparak köpekleri hayata döndürdü.

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